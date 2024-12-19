Верховна Рада ліквідувала МСЕК: що буде замість комісій

Верховна Рада прийняла законопроєкт №12178, який передбачає ліквідацію медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). В другому читанні закон підтримали 259 народних депутатів.

Про це повідомили представники партії "Голос" Ярослав Железняк та Наталія Піпа.

З 1 січня 2025 року МСЕК буде замінено експертними командами, що оцінюватимуть повсякденну функціональність осіб у кластерних та надкластерних лікарнях.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що існуюча система МСЕК не відповідає сучасним викликам, які виникли через війну, а також новим підходам до встановлення інвалідності.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що новий закон передбачає кілька ключових змін. Зокрема, оцінювання буде проводитися в електронній системі, а експертні команди формуватимуться автоматично за випадковим принципом. Дані лікарів та пацієнтів будуть приховані до моменту оцінки. Рішення експертних команд можна буде оскаржити в Центрі оцінювання функціонального стану. Крім того, статистичні дані оцінювання будуть публікуватися для громадського контролю та запобігання корупції.

При цьому всі документи та довідки, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишатимуться дійсними та служитимуть підставою для отримання соціальних гарантій, пільг, пенсій та інших виплат у межах їхнього терміну дії.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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