Грантовая поддержка в Украине: как получить 134 тыс. грн финансовой помощи на собственный бизнес

В марте 2025 г. жители шести регионов Украины смогут получить международную грантовую помощь. В рамках проекта "Укрепление общин и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине" предусмотрены выплаты до 134 тысяч гривен.

Финансовая поддержка оказывается жителям западных областей Украины от международной гуманитарной организации "Help", которая действует более чем в 20 странах и охватывает своими инициативами около 8 миллионов человек. Грантовая программа направлена на помощь пострадавшим в результате войны предпринимателям.

Грантовое финансирование будет доступно для микро- и малых предприятий в следующих областях:

Закарпатская

Ивано-Франковская

Волынская

Львовская

Хмельницкая

Черновицкая

Проект поддерживает бизнес в следующих областях:

пчеловодство

производство украшений

гончарство и керамика

столярное дело

клининговые и ландшафтные услуги

фитнес-индустрия

уход за животными

ремонтные услуги

Организаторы отмечают, что эта инициатива направлена на укрепление общин и поддержку малого бизнеса в условиях сегодняшних вызовов.

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Как подать заявку на грантовую помощь?

Чтобы получить финансовую поддержку, участники должны заполнить специальную онлайн-форму, указав необходимую информацию о себе и своем бизнесе.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа:

Оценка бизнес-плана на основе представленных документов и предоставленной информации.

Собеседование с претендентом.

В рамках программы предприниматели могут получить финансирование до 134 тысячи гривен (эквивалент 3 тысячи евро).

"Цель проекта – поддержка предпринимателей с реалистичными и перспективными бизнес-идеями, которые будут способствовать восстановлению или развитию экономической деятельности. Микрогрант предоставляется в виде благотворительной помощи, которая направляется на закупку оборудования и материалов. Общая сумма составляет до 3 тысяч евро, выплачиваемая в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент НБУ".

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить 54 тысячи. грн и как подать заявку.

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