Оформлення українського закордонного паспорта в ЄС: що потрібно знати

Українці, що знаходяться в Європі, можуть оформити закордонний паспорт без необхідності повернення в Україну. Процес досить простий, якщо є всі необхідні документи.

Як це зробити, пояснює міжнародний платіжний сервіс TransferGo, пише 24 канал.

Існують кілька способів оформлення закордонного паспорта для тих, хто вже перебуває за межами України.

Один із варіантів – звернутися до українських посольств та консульств в Європі. Для подачі заявки потрібно записатися через електронну чергу, що вимагає ідентифікації.

Також можна скористатися послугами паспортного сервісу ДП "Документ", де можна записатися як за попереднім записом, так і без нього.

Центри сервісу працюють у таких європейських містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав, Прага, Братислава, Берлін, Кельн, Мюнхен, Валенсія, Мадрид, Барселона, Мілан, а також у Стамбулі (Туреччина).

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У цих центрах можна оформити не тільки закордонний паспорт, але й ID-картку, посвідчення водія та інші документи.

Документи для оформлення закордонного паспорта

Для того щоб оформити закордонний паспорт, необхідно надати:

заяву-анкету, яку заповнить працівник установи;

паспорт громадянина України (ID-картку або паспорт старого зразка 1994 року);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

інші документи залежно від конкретних обставин (наприклад, свідоцтво про народження для дітей, документи про зміну прізвища тощо).

Важливо: чоловікам віком від 18 до 60 років для оформлення паспорта за кордоном потрібно мати чинний військово-обліковий документ. Однак, фізично його показувати не потрібно – працівники центру самостійно перевірять статус військового обліку під час оформлення.

Зазвичай виготовлення закордонного паспорта займає до 20 робочих днів. У разі термінового оформлення процес може бути прискорений до 7 робочих днів, але така послуга коштує дорожче.

Якщо паспорт оформляється через ДП "Документ", додатково потрібно буде оплатити сервісні послуги в розмірі 80 євро, а також 400 гривень за доставку в Європу.

Для документів, оформлених в дипломатичних установах, існує три варіанти доставки. Найдешевший спосіб –через Укрпошту, де доставка паспорта з України коштує лише 6 доларів, плюс 10 гривень ПДВ.

Раніше ми розповідали, коли треба обміняти паспорт-книжечку на ID-картку.

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