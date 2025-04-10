Оформление украинского загранпаспорта в ЕС: что нужно знать

Украинцы, находящиеся в Европе, могут оформить загранпаспорт без необходимости возвращения в Украину. Процесс достаточно прост, если есть все необходимые документы.

Как это сделать, объясняет международный платежный сервис TransferGo, пишет 24 канал.

Есть несколько способов оформления загранпаспорта для тех, кто уже находится за пределами Украины.

Один из вариантов – обратиться в украинские посольства и консульства в Европе. Для подачи заявки нужно записаться через электронную очередь, требующую идентификации.

Также можно воспользоваться услугами паспортного сервиса ГП "Документ", где можно записаться как по предварительной записи, так и без нее.

Центры сервиса работают в таких европейских городах как Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Прага, Братислава, Берлин, Кельн, Мюнхен, Валенсия, Мадрид, Барселона, Милан, а также в Стамбуле (Турция).

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В этих центрах можно оформить не только загранпаспорт, но и ID-карту, водительское удостоверение и другие документы.

Документы для оформления загранпаспорта

Для того чтобы оформить загранпаспорт, необходимо предоставить:

заявление-анкету, которое заполнит работник учреждения;

паспорт гражданина Украины (ID-карту или паспорт старого образца 1994);

документ, подтверждающий уплату административного сбора;

другие документы в зависимости от конкретных обстоятельств (например, свидетельство о рождении для детей, документы об изменении фамилии и т.п.).

Важно: мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для оформления паспорта за границей нужно иметь действующий военно-учетный документ. Однако физически его показывать не нужно – работники центра самостоятельно проверят статус военного учета при оформлении.

Обычно изготовление загранпаспорта занимает до 20 рабочих дней. При срочном оформлении процесс может быть ускорен до 7 рабочих дней, но такая услуга стоит дороже.

Если паспорт оформляется через ГП "Документ", дополнительно будет нужно оплатить сервисные услуги в размере 80 евро, а также 400 гривен за доставку в Европу.

Для документов, оформленных в дипломатических учреждениях, существует три варианта доставки. Самый дешевый способ – через Укрпочту, где доставка паспорта из Украины стоит всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.

Раньше мы рассказывали, когда нужно обменять паспорт-книжечку на ID-карту.

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