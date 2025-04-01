Водіїв в Україні можуть оштрафувати за зимові шини: що потрібно знати

З настанням тепла водіям рекомендують замінювати зимову гуму на літню. Це не лише продовжує термін служби шин, а й підвищує безпеку на дорозі, адже зимові покришки в спеку втрачають ефективність зчеплення з асфальтом.

В Україні поки що відсутні штрафи за використання зимових шин у літній період, однак ситуація може змінитися. Про це повідомляє Автотема.

Фахівці Безоплатної правової допомоги зазначають, що нинішнє законодавство не встановлює відповідальності за експлуатацію автомобіля на несезонних шинах. У Правилах дорожнього руху немає чітко визначених строків чи вимог щодо зміни гуми відповідно до сезону.

Проте існують технічні вимоги до стану покришок. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР та статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шини мають відповідати таким критеріям:

відповідність мінімальній глибині протектора;

відсутність видимих пошкоджень.

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Якщо глибина протектора шин зменшилася до критичного рівня, водієві може загрожувати штраф у розмірі від 340 до 680 гривень.

Чи введуть штрафи за зимові шини влітку?

20 лютого 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11029, який пропонує запровадити штраф у розмірі 1700 гривень за використання гуми не за сезоном.

У разі повторного порушення сума штрафу може зрости до 3400–8500 гривень, а також передбачене можливе позбавлення водійських прав на період від трьох до шести місяців.

На даний момент цей законопроєкт ще не ухвалено, тому штрафів за зимову гуму влітку (і навпаки) поки що немає. Однак, враховуючи європейську практику, де такі норми вже діють, запровадження подібних вимог в Україні – лише питання часу.

Як у Європі контролюють використання сезонних шин?

У багатьох країнах ЄС діють жорсткі вимоги до використання гуми за сезоном. Наприклад, у Німеччині за їзду на зимових шинах улітку передбачений штраф, а у Швеції та Норвегії заборонено використовувати шиповану гуму після встановленого терміну.

Українським водіям варто завчасно підготуватися до можливих змін у законодавстві, щоб уникнути проблем у майбутньому та забезпечити безпечний рух дорогами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за яких погодних умов водії можуть уникнути штрафу.

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