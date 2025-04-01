Водителей в Украине могут оштрафовать за зимние шины: что нужно знать

С наступлением тепла водителям рекомендуют заменять зимнюю резину летней. Это не только продлевает срок службы шин, но и повышает безопасность на дороге, ведь зимние покрышки в жару теряют эффективность сцепления с асфальтом.

В Украине пока отсутствуют штрафы за использование зимних шин в летний период, однако ситуация может измениться. Об этом сообщает Автотема.

Специалисты бесплатной правовой помощи отмечают, что нынешнее законодательство не устанавливает ответственности за эксплуатацию автомобиля на несезонных шинах. В Правилах дорожного движения нет четко определенных сроков или требований по смене резины в соответствии с сезоном.

Однако существуют технические требования к состоянию покрышек. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД и статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, шины должны отвечать следующим критериям:

соответствие минимальной глубине протектора;

отсутствие видимых повреждений.

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Если глубина протектора шин снизилась до критического уровня, водителю может грозить штраф в размере от 340 до 680 гривен.

Введут ли штрафы за зимние шины летом?

20 февраля 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11029, предлагающий ввести штраф в размере 1700 гривен за использование резины не по сезону.

В случае повторного нарушения сумма штрафа может возрасти до 3400-8500 гривен, а также предусмотрено возможное лишение водительских прав на период от трех до шести месяцев.

На данный момент этот законопроект еще не принят, поэтому штрафов за зимнюю резину летом (и наоборот) пока нет. Однако, учитывая европейскую практику, где такие нормы уже действуют, введение подобных требований в Украине – только вопрос времени.

Как в Европе контролируют использование сезонных покрышек?

Во многих странах ЕС действуют жесткие требования к использованию резины по сезону. К примеру, в Германии за езду на зимних шинах летом предусмотрен штраф, а в Швеции и Норвегии запрещено использовать шипованную резину после установленного срока.

Украинским водителям следует заранее подготовиться к возможным изменениям в законодательстве, чтобы избежать проблем в будущем и обеспечить безопасное движение по дорогам.

Напомним, ранее мы рассказывали, при каких погодных условиях водители могут избежать штрафа.

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