Перевищення швидкості без штрафу: за яких погодних умов водії можуть уникнути покарання

Перевищення швидкісного режиму – одне з найпоширеніших порушень водіїв на українських дорогах. Проте не кожен знає, що не завжди поліція має підстави для накладання штрафу.

Існує ключовий аспект, який визначає правомірність дій правоохоронців при притягненні до відповідальності. Про це пише сайт Avtomob.

Читайте також: Їх покупка не розчарує: топ найкращих моделі вживаних авто

Так, погодні умови можуть впливати на можливість притягнення водіїв до відповідальності. Лазерний радар TrueCam, який використовує Патрульна поліція України для вимірювання швидкості, має обмеження у роботі під час опадів і не здатний точно фіксувати порушення на значних відстанях.

За умов дощу або снігопаду поліцейський повинен активувати на радарі режим "Погана погода". Це забезпечує точне вимірювання швидкості транспортного засобу в межах від 15 до 61 метра.

Якщо ж перевищення швидкості зафіксоване з більшої відстані, такі дані не можуть слугувати доказом порушення. Таким чином, штраф, накладений на їх основі, у суді визнається недійсним.

Раніше ми розповідали, що деякі штрафи за порушення ПДР можна оплатити з вигідною знижкою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!