Превышение скорости без штрафа: при каких погодных условиях водители могут избежать наказания

Превышение скоростного режима – одно из самых распространенных нарушений водителей на украинских дорогах. Однако не каждый знает, что не всегда полиция имеет основания для наложения штрафа.

Существует ключевой аспект, который определяет правомерность действий правоохранителей при привлечении к ответственности. Об этом пишет сайт Avtomob.

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Так, погодные условия могут влиять на возможность привлечения водителей к ответственности. Лазерный радар TrueCam, который использует Патрульная полиция Украины для измерения скорости, имеет ограничения в работе во время осадков и не способен точно фиксировать нарушения на значительных расстояниях.

В условиях дождя или снегопада полицейский должен активировать на радаре режим "Плохая погода". Это обеспечивает точное измерение скорости транспортного средства в пределах от 15 до 61 метра.

Если же превышение скорости зафиксировано с большего расстояния, такие данные не могут служить доказательством нарушения. Таким образом, штраф, наложенный на их основе, в суде признается недействительным.

Ранее мы говорили, что некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой.

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