Деякі штрафи за порушення ПДР можна оплатити з вигідною знижкою: подробиці

Деякі українські водії не знають, що за окремі порушення ПДР штрафи можна сплатити зі знижкою. В окремих випадках власники авто мають змогу заощадити до 50% від суми штрафу.

Фахівці зазначають, що українські водії мають можливість отримати знижку 50% на штрафи за порушення ПДР, якщо сплатять їх упродовж 10 днів з дня отримання постанови або відмови від її отримання. Про це розповідає сайт Ampercar.

Такі знижки застосовуються до штрафів за:

перевищення швидкості, зафіксоване камерами автоматичного контролю;

порушення правил паркування або стоянки, зафіксовані за допомогою фото- чи відеофіксації.

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Проте водії, яких зупинили патрульні, не мають права на таку знижку. У цьому випадку в бланку постанови не буде вказано можливість отримання пільги.

Для отримання знижки штраф необхідно сплатити впродовж 10 днів з дня фактичного отримання постанови або відмови від її отримання. У разі сплати після закінчення цього строку знижка не застосовується.

Нагадаємо, раніше українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році.

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