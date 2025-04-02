Українським водіям доведеться повторно складати іспити при заміні водійських прав: кого стосується
В Україні водіям, які вперше отримують посвідчення, видається тимчасовий документ строком на два роки. Після закінчення цього періоду його потрібно обміняти на постійне.
Однак не всі мають таку можливість – у певних ситуаціях доведеться повторно складати іспити. Про це розповідає сайт "Твоя Машина".
Так, у Головному сервісному центрі МВС України зазначають, що водіям, які протягом двох років користування тимчасовим посвідченням тричі чи більше порушили ПДР, доведеться повторно складати іспити. У такому випадку вони втрачають можливість автоматичного обміну документа і зобов’язані знову пройти теоретичний та практичний іспити.
Як підготуватися до повторного складання іспитів?
- Зареєструватися в системі Е-Запис.
- Підготувати необхідні документи:
- паспорт або ID-картку;
- ідентифікаційний код;
- чинне водійське посвідчення;
- медичну довідку.
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Вартість іспитів:
- теоретичний – 250 грн;
- практичний – 420 грн.
Після успішного складання іспитів водієві видається постійне посвідчення з терміном дії 30 років.
Якщо протягом двох років дії тимчасового посвідчення:
- допущено не більше двох адміністративних порушень ПДР,
- відсутні кримінальні правопорушення,
то обмін документа відбувається без необхідності повторного складання іспитів.
Як замінити посвідчення водія?
Оформити обмін можливо:
- у сервісному центрі МВС;
- онлайн через Електронний кабінет водія;
- за допомогою мобільного застосунку Дія.
Необхідні документи:
- паспорт,
- ідентифікаційний код,
- чинне водійське посвідчення,
- медична довідка (не є обов’язковою в період воєнного стану).
Вартість послуги становить близько 572 грн.
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