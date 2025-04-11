Як оформити пенсію за віком у 2025 році: відповідь ПФУ

У 2025 році українці можуть оформити пенсію за віком залежно від кількості набутого страхового стажу та досягнення певного віку — 60, 63 або 65 років. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Водночас, якщо людина має від 22 до 31 року стажу, пенсія їй буде доступна з 63 років, а у разі наявності лише 15–21 року — з 65 років. Варто зазначити, що щороку вимога до стажу для виходу на пенсію в 60 років зростає, і до 2028 року вона досягне 35 років. Про це пише NV.ua.

Пенсійне забезпечення за віком регулюється статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Оформити пенсію можна як онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду, так і особисто в будь-якому сервісному центрі — незалежно від місця проживання чи реєстрації. При поданні заявки потрібно надати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, документи про трудовий стаж (наприклад, трудову книжку, диплом про навчання, військовий квиток), реквізити банківського рахунку, а також, за бажанням, довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців до липня 2000 року. У деяких випадках також можуть знадобитися свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують пільговий статус.

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Пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо особа звертається за її оформленням не пізніше ніж через три місяці. Якщо інформація про стаж до 2004 року вже внесена до електронного реєстру (наприклад, трудова книжка була оцифрована), пенсія може бути нарахована автоматично — без особистого звернення.

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