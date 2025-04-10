Київ більше не лідер: два українські міста обігнали столицю за цінами на нерухомість

Середня вартість квартир на вторинному ринку продовжує підвищуватись. Ужгород швидко наближається до Львова та Києва за ціною квадратних метрів, в той час як Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ залишаються містами з найнижчими цінами на житло серед умовно-безпечних регіонів України.

Як повідомляє пресслужба ЛУН у коментарі NV, незважаючи на загальне зростання цін, в багатьох регіонах країни індекс доступності житла поліпшується. Співвідношення середніх цін на квартири та рівня середньої заробітної плати зменшується.

В цілому, на початку 2025 року ринок вторинної нерухомості в Україні відновлюється. Ціни на житло зростали майже в усіх регіонах, навіть у прифронтових зонах і містах, що зазнають постійних обстрілів. Наприклад, за останні шість місяців середня вартість однокімнатних квартир у Дніпрі, Харкові та Одесі зросла на 3%, 5% та 10% відповідно.

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У трійці лідерів за цінами на готове житло відбулися деякі зміни. У сегменті однокімнатних квартир Київ поступився своїм другим місцем Ужгороду. За останні півроку середня вартість 1-кімнатної квартири в Ужгороді зросла на 16%, досягнувши позначки $64 тис., в той час як у столиці цей показник підвищився лише на 5%, до $63 тис.

У Львові середня вартість однокімнатних квартир залишається стабільною протягом півроку, зберігаючи рівень у $65 тис., хоча в грудні-січні спостерігалися незначні коливання цін. В сегменті двокімнатних квартир лідерство в ціні утримує Київ. Тут квартири подорожчали на 8%, досягнувши психологічної позначки в $100 тис.

На другому місці Львів, де середня ціна на двокімнатні квартири зросла на 4% і становить $92,5 тис., а на третьому – Ужгород, де за півроку ціна 2-кімнатних квартир зросла на рекордні 14%, наблизившись до позначки $90 тис.

Цікаво, що середня вартість двокімнатних квартир зросла майже у всіх регіонах України, за винятком Запоріжжя та Сум, де ціни на "двушки" знизилися на 5% і 2% відповідно.

Київ лідирує за цінами на 3-кімнатні квартири: вартість зросла на 10% за пів року

У сегменті 3-кімнатних квартир Київ залишається беззаперечним лідером, з великим відривом випереджаючи інші міста. За підсумками 1 кварталу 2025 року середня ціна 3-кімнатної квартири в столиці досягла $148 тис., що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Львів знаходиться на другому місці з середньою ціною $113 тис., а Ужгород займає третє місце – тут 3-кімнатна квартира коштує в середньому $105 тис.

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Серед міст західного та центрального регіонів, де вартість квартир є однією з найнижчих, варто відзначити Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ. Середня ціна на 1-кімнатні квартири в цих містах становить $35 тис., $36,5 тис. і $38 тис. відповідно. 2-кімнатні вартують $48,8 тис., $55 тис. та $54 тис., а 3-кімнатні – $58 тис., $65 тис. і $70 тис. Ціни в цих регіонах відкривають хороші можливості для зростання вартості житла та роблять ці міста привабливими для потенційних покупців.

Індекс доступності житла (співвідношення середнього доходу до вартості квартири) показує позитивні зміни в більшості регіонів України. Наприклад, у Києві для придбання середньої 1-кімнатної квартири тепер потрібно працювати 8 років, що на 5% менше, ніж пів року тому.

У Львові цей індекс знизився на 10%, і зараз для покупки середньої 1-кімнатної квартири потрібно заощаджувати протягом 9,1 року. Така ж тенденція спостерігається в Тернополі, де на кінець 1 кварталу 2025 року середня ціна 1-кімнатної становить лише 6,1 річних місцевих зарплат.

За даними ЛУН, в Києві на кінець 1 кварталу 2025 року середня вартість квадратного метра на вторинному ринку для 1- та 2-кімнатних квартир склала $1500, а для 3-кімнатних – $1600. Для порівняння, в травні 2023 року ціна квадратного метра була майже однаковою для квартир усіх типів: $1330 для 1-кімнатних, $1340 для 2-кімнатних і $1350 для 3-кімнатних.

У 1 кварталі 2025 року середня ціна квартир у Києві суттєво зросла. Протягом першої чверті року вартість 1-кімнатних квартир збільшилася з $60 тис. до $63 тис., 2-кімнатних – з $96 тис. до $100 тис., а 3-кімнатних – з $139,5 тис. до $148 тис.

Зростання цін було прогнозоване 39% потенційних покупців нерухомості, опитаних ЛУН, як на початку року, так і на весну.

Раніше ми розповідали, що ціни на нерухомість під Києвом перевищили довоєнний рівень.

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