Чорний список у сфері нерухомості: кому відмовлять у купівлі житла в Україні та чому

В умовах воєнного стану в Україні введені суворі обмеження на купівлю-продаж нерухомості. Основна мета цих заходів – забезпечення національної безпеки та недопущення потрапляння капіталу, пов'язаного з країною-агресором, в економіку держави.

Новини.LIVE розповідають, хто не зможе придбати нерухомість в Україні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №164, нотаріуси зобов'язані відмовляти у здійсненні нотаріальних дій особам, що підпадають під визначення, надане постановою №187.

Це означає, що будь-які угоди купівлі-продажу нерухомості за участю таких осіб є незаконними.

До категорій осіб, яким заборонено купувати нерухомість в Україні, належать:

громадяни Російської Федерації (крім тих, хто легально перебуває в Україні);

юридичні особи, зареєстровані за російським законодавством;

українські компанії, в яких частка російських громадян або держави-агресора становить 10% і більше;

іноземні компанії, у яких серед кінцевих бенефіціарів є Росія або російські громадяни (з часткою від 10%).

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Ці обмеження є частиною загальної стратегії України щодо захисту національних інтересів та підготовки до можливих судових позовів проти Російської Федерації.

Якщо особа, яка підпадає під ці обмеження, намагається укласти договір купівлі-продажу нерухомості, нотаріус зобов'язаний припинити нотаріальну процедуру.

"Перед укладанням угоди на нерухомість важливо перевірити, хто є власником. Це допоможе уникнути проблем з реєстрацією прав власності", – зазначає юристка Ярина Паш у коментарі "РБК-Україна".

Проте теоретично обійти ці обмеження можна, наприклад, якщо:

росіянин передає право продажу третій особі (однак це ризиковано, оскільки нотаріус може виявити схему);

власник змінює громадянство (хоча це довготривалий процес);

компанія змінює бенефіціарів (але це також відстежується).

Але на практиці такі схеми часто виявляються, і угоди скасовуються.

Причини введення обмежень

Контроль за ринком нерухомості в умовах війни є важливим інструментом для захисту економічної та оборонної стабільності країни.

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"Не можна допустити, щоб активи в Україні потрапили до тих, хто прямо чи опосередковано підтримує агресора. Це питання не лише економічної безпеки, а й моральної справедливості", — підкреслює Ярина Паш.

Як перевірити нерухомість перед купівлею

Щоб уникнути ситуацій, коли угоду визнають недійсною, покупець повинен перевірити такі аспекти:

Хто є власником. Це можна з'ясувати через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Чи є нерухомість у судовому процесі. Інформацію можна отримати через Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чи є заборгованість по комунальних послугах. Для цього потрібно звернутися до місцевих комунальних служб.

Чи немає проблем з документами. Потрібно перевірити правовстановлюючі документи та їх відповідність чинному законодавству.

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