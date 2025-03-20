ВПО можуть відмовити у компенсації за втрачене житло: названо причини

У 2025 році переселенці матимуть можливість отримати відшкодування за зруйноване житло. Водночас існують ситуації, за яких у компенсації може бути відмовлено.

Ключовою умовою є те, що було знищено єдину житлову нерухомість. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на голову Спеціальної комісії із захисту ВПО Павла Фролова.

"Як відомо, головною умовою отримання компенсації за єВідновленням для ВПО є те, що знищене житло було єдиним, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП)", – підкреслив він.

Проте до впровадження ДРРП у 2013 році з 2002 до 2012 року діяв Реєстр прав власності на нерухомість (РПВН). Наразі він входить до архівної частини реєстру.

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Через недоліки механізму переходу між реєстрами, цей процес міг спричинити дублювання даних та появу суперечностей в інформації про власників одного і того ж об’єкта нерухомості.

Таким чином, через непогашений запис у РПВН система може відмовити в бронюванні коштів за сертифікатом єВідновлення. В зоні ризику знаходяться ВПО, які відповідають таким умовам:

отримали право власності на житло в період з 2002 по 2012 роки;

пізніше, у 2013-2018 роках, відчужували це майно.

Щоб перевірити, чи є у РПВН непогашені записи щодо власників сертифікатів, необхідно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для отримання інформаційної довідки з ДРПП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ВПО зможуть оформити одразу дві субсидії.

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