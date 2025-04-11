Більше відпочивайте та бережіть нерви: прогноз магнітних бур на 12 квітня

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема спричиняти головний біль, втому та підвищену дратівливість через зміни атмосферного тиску. У періоди геомагнітної активності деякі люди відчувають особливу чутливість до таких змін.

Найближчі дні супроводжуватимуться сонячною активністю на рівні К-індексу 4. Це відповідає середньому рівню магнітних бур, які класифікуються як жовтий рівень. Такий стан хоч і не є критичним, однак все ж може відчуватися певною кількістю людей, особливо метеозалежними. Прогнози можуть змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години, тож варто стежити за останньою інформацією. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря — це природне явище, спричинене потужними спалахами на Сонці. У результаті цих спалахів у космос викидається велика кількість заряджених частинок, які, досягнувши Землі, взаємодіють із її магнітним полем. Ці процеси можуть впливати не лише на здоров’я людей, а й на роботу електроніки, супутникових систем, мобільного зв’язку та радіохвиль. Найсильніші бурі, з К-індексом 7 чи 8, можуть навіть викликати полярні сяйва.

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На організм людини магнітні бурі діють по-різному: хтось може не відчути жодних змін, а в когось погіршується самопочуття. Медичних засобів, здатних повністю зняти вплив геомагнітної активності, не існує, однак полегшити стан допоможуть звичні методи — ліки від головного болю, відпочинок і правильний режим.

У періоди підвищеної сонячної активності особливо важливо дотримуватись здорового способу життя: достатньо спати, вживати легку і корисну їжу, уникати алкоголю, кави, жирного та солоного. Рекомендується пити більше води й трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі, особливо за межами міста, також позитивно впливають на самопочуття, однак краще уникати тривалого перебування під прямим сонцем. Помірні фізичні навантаження допомагають зняти напруження і зарядитися енергією. Варто уникати стресів і конфліктів, а людям із хронічними хворобами слід більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Для кращого тонусу зранку підійде контрастний душ, а ввечері — тепла розслаблююча ванна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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