Военные смогут получать посылки от Новой Почты за 1 гривну: какая процедура

Компания "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Где действует услуга: Программа охватывает прифронтовые области, в частности:

Сумскую

Харьковскую

Донецке

Запорожскую

Херсонскую

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Как воспользоваться услугой:

Сгенерируйте штрихкод в приложении "Армия+". Укажите его оператору отделения "Новой почты".

Военнослужащие могут использовать до трех штрихкодов в месяц. Эта инициатива направлена на поддержку защитников и упрощение логистики для них в сложных условиях.

Напомним, мы уже писали, что запрещено отправлять по Новой почте.

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