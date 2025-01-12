Правила 2025 року: що заборонено відправляти Новою поштою

Сьогодні користуватися послугами Нової пошти дуже зручно, оскільки посилка може дістатися до ваших рідних чи друзів всього за кілька днів. Однак не всі товари можна надіслати навіть всередині України.

UAportal з'ясував, які товари не можна відправляти через Нову пошту і які обмеження діють щодо продуктів згідно з новими правилами компанії на 2025 рік.

Нова пошта дозволяє відправляти різноманітні товари, але існують обмеження для харчових продуктів, які не відповідають певним вимогам, зокрема:

Продукти, що потребують особливого температурного режиму.

Продукти з різким запахом, які можуть вплинути на інші відправлення.

Рідкі товари без належного герметичного пакування.

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Багато користувачів цікавляться, чи можна відправити сир через Нову пошту, якщо він не запакований герметично. У такому разі оператор не прийме товар на відправлення, але якщо сир добре упакований, не потребує охолодження і не має сильного запаху, його можна надіслати.

Те ж стосується і консервів. Консерви можна відправляти, якщо банки герметично запечатані та надійно захищені від можливих пошкоджень. Варто врахувати, що скляні банки повинні бути додатково обгорнуті плівкою або поміщені в картонну упаковку, щоб запобігти їх розбиттю під час транспортування.

Окрім продуктів, до списку заборонених до відправки належать тварини, комахи, необроблена шерсть та прах. Також не завжди можна надіслати лікарські засоби, які потребують спеціальних умов зберігання.

Також заборонено відправляти токсичні та інші небезпечні речовини, зброю, газові балони, картриджі та вогнегасники.

Нагадаємо, "Укрпошта" запроваджує нові "невагомі" тарифи" на доставку посилок.

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