'Укрпошта' запроваджує нові 'невагомі' тарифи' на доставку посилок: скільки доведеться платити

З 1 січня 2025 року "Укрпошта" впроваджує новий принцип визначення тарифів на доставлення посилок. Він базуватиметься на їхньому обʼємі замість ваги, як це було раніше.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. "Вперше в історії Укрпошти ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Тож в нас будуть "невагомі" тарифи", – написав він на своїй сторінці в Telegram.

Смілянський зазначив, що таке рішення зробить тарифи прозорішими, доступнішими та зручнішими для клієнтів.

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Він підкреслив, що найнижча вартість доставки залишиться незмінною. "Базовий" тариф буде на 50% дешевшим, ніж у конкурентів, а "Пріоритетний" забезпечить швидше доставлення посилок.

Ціна доставлення буде встановлена за фіксованим принципом. Її можна визначити, використовуючи стандартні коробки "Укрпошти" або власне пакування.

"У нас буде вісім розмірів за тарифами. Тож платите лише за той обʼєм, який відправляєте", – зазначив Смілянський.

Під час відправлення потрібно буде зазначати вагу посилки для забезпечення контролю її цілісності.

Смілянський уточнив, що доставлення нестандартних посилок залишатиметься доступним, проте вимагатиме додаткової оплати в розмірі 50 грн за ручне оброблення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" почала "видавати" повістки без участі ТЦК.

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