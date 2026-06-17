На них стоит обратить внимание: топ надежных недорогих кроссоверов

Среди доступных кроссоверов на рынке есть немало моделей, сочетающих надежность, комфорт и умеренную цену. Автомобили в списке отличаются высоким качеством, хорошей репутацией и небольшими затратами на обслуживание.

Эксперты GoBankingRates составили список пяти кроссоверов стоимостью до 35 тысяч долларов.

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Subaru Outback

Одним из лидеров рейтинга стал Subaru Outback, высоко ценимый за практичность, безопасность и выносливость. Автомобиль оснащен комплексом систем помощи водителю EyeSight, что помогает снизить риск аварийных ситуаций на дороге.

Специалисты также отмечают комфортную подвеску, просторный салон и стандартный полный привод, обеспечивающий уверенное управление даже при сложных погодных условиях.

Шевроле Trailblazer

Еще одним выгодным вариантом назвали Chevrolet Trailblazer. Кроссовер привлекает экономным расходом горючего, просторным интерьером и доступной ценой.

Даже базовые комплектации модели имеют широкий список оборудования, а топовые версии остаются в пределах бюджета до 35 тысяч долларов. Кроме того, автомобиль получил высокие оценки за уровень безопасности и общую надежность.

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Honda CR-V

Honda CR-V традиционно входит в списки самых надежных компактных кроссоверов. Бренд Honda давно заслужил репутацию производителя автомобилей с невысокими затратами на обслуживание и продолжительным ресурсом эксплуатации.

Эксперты отмечают надежность турбированного 1,5-литрового двигателя, а также минимальное количество жалоб на работу трансмиссии, электроники и системы охлаждения по сравнению со многими конкурентами.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Для ищущих максимально экономичный автомобиль хорошим выбором станет Toyota Corolla Cross Hybrid. Гибридная силовая установка обеспечивает низкий расход горючего, особенно во время городской эксплуатации.

Модель также предлагает полный стандартный привод и остается доступной даже в хорошо оснащенных комплектациях. Именно поэтому эксперты считают Corolla Cross Hybrid одним из самых выгодных кроссоверов в своем сегменте.

Mazda CX-30

Завершает рейтинг Mazda CX-30. Этот кроссовер отличается стильным дизайном, качественной отделкой салона и хорошими ходовыми характеристиками. По сравнению со многими конкурентами модель предлагает больше просторного и премиального ощущения относительно доступной цены, что делает ее привлекательным вариантом для ежедневного использования.

В общем, все пять моделей сочетают надежность, современную оснастку и доступную стоимость, поэтому могут стать удачным выбором для тех, кто ищет качественный кроссовер без значительных затрат.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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