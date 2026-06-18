Клубничный джем за 5 минут: рецепт с пектином

Среди разнообразия рецептов клубничного варенья отдельно выделяется быстрый джем с пектином: простой, ароматный и готовый всего за 5 минут активной варки. Именно такой вариант следует добавить к вашей сезонной консервации (рецепт рассчитан на 1 кг ягод).

Такой джем отлично подойдет к блинам и любимому чаю. Об этом пишет Shuba.

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Важные нюансы приготовления джема

Количество пектина зависит от спелости ягод: чем слаще и менее кислая клубника, тем больше его может понадобиться.

Соотношение сахара и жидкости также влияет на плотность – при меньшем количестве сахара пектина нужно больше.

По желанию пектина можно заменить агар-агаром, получив похожую текстуру.

Короткая варка с минимумом сахара позволяет лучше сохранить вкус и аромат свежих ягод.

Клубничный джем через 5 минут с пектином

Ингредиенты:

Клубника - 1 кг

Сахар - 150 г

Пектин - 25 г

Лимонная кислота – 0,5 ч. л.

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Пошаговое приготовление

1. Подготовка ягод

Клубнику тщательно промойте, удалите хвостики. Дайте стечь излишней воде в дуршлаге.

2. Подготовка тары

Банки и крышки простерилизуйте в кипящей воде 2–3 минуты. Важно работать быстро: джем не следует снимать с огня во время разлива, чтобы он не охлаждался. Банки достают прямо из кипятка и сразу наполняют.

3. Приготовление джема

Ягоды пересыпьте в миску, добавьте сахар и пектин, после чего сразу перебейте блендером до однородной массы.

Получившуюся смесь поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до минимума, добавьте лимонную кислоту и хорошо перемешайте.

Горячий джем сразу разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.

Важно

Сразу после приготовления джем может казаться редким – это нормально. Окончательную густоту он приобретает после полного охлаждения.

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