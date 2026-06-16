В Украине снизилась стоимость популярного овоща: сколько стоит

В Украине продолжают быстро дешеветь тепличные огурцы. Только за последнюю неделю средняя стоимость овоща снизилась примерно на треть, а производители реализуют продукцию по цене от 30 до 55 гривен за килограмм. Причиной такого падения стало массовое поступление на рынок нового урожая из летних теплиц.

Как отмечают аналитики EastFruit, основное давление на цены оказало существенное увеличение предложения. К продаже активно приобщились хозяйства южных и западных регионов страны, начавшие сбор урожая. Из-за значительных объемов продукции производители вынуждены конкурировать за покупателя, постепенно снижая отпускные цены.

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Дополнительно на рынок влияет сезонный фактор. В летний период традиционно растут объемы выращивания овощей как в теплицах, так и в открытом грунте, что способствует увеличению предложения и сдерживает цены. По состоянию на середину июня тепличные огурцы продаются в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше. Для потребителей это означает более выгодные покупки, тогда как для производителей такое удешевление сказывается на доходности хозяйств.

В то же время, аграрии не считают ситуацию критической. Многие тепличные предприятия уже завершают реализацию продукции первого севооборота и готовятся к новому производственному циклу. В теплицах продолжаются работы по подготовке к выращиванию второй волны урожая, которая обеспечит рынок свежими огурцами в конце лета и осенью.

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Интересно, что нынешние цены оказались ниже не только по сравнению с предыдущей неделей, но и в годовом исчислении. По оценкам экспертов, тепличные комбинаты продают огурцы примерно на 20% дешевле, чем в этот же период в прошлом году.

Аналитики не прогнозируют резкого удорожания в ближайшее время, поскольку на рынок продолжают поступать новые партии овощей от украинских производителей. Впрочем, в конце лета ситуация может измениться из-за сокращения предложения первой волны урожая и начала продаж продукции второго севооборота.

В розничных сетях цены остаются несколько выше. По данным мониторинга супермаркетов, огурцы в сетях АТБ, Сильпо и Varus стоят около 59,9 грн за килограмм, тогда как в Auchan их можно приобрести примерно за 63,5 грн/кг.

Напомним, в Украине подешевели яйца.

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