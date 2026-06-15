В Україні впала ціна на популярний продукт: скільки коштує

В Україні суттєво знизилися ціни на нефасовані курячі яйця. У великих торговельних мережах їх продають у середньому по 3,57 грн за штуку (35,7 грн за десяток), що приблизно на 2,35 грн за одиницю (23,5 грн за десяток) менше, ніж у середині травня. Експерти пов’язують таке здешевлення з кількома факторами, серед яких ключову роль відіграє сезонність.

Про це пише Oboz. За даними моніторингу, роздрібні ціни у супермаркетах коливаються в межах від 2,98 до 5 грн за яйце (29,8–50 грн за десяток). Зокрема, в Auchan вартість становить близько 3,1 грн за штуку, у "Форі" — 2,98 грн, в "ЕКОмаркеті" — 3,19 грн, тоді як у "МегаМаркеті" ціна сягає 5 грн за одиницю.

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Фахівці пояснюють, що коливання вартості яєць є типовим для цього ринку. Як зазначає представниця виробничої компанії Юлія Фльорова, насамперед на ціну впливає сезонний фактор: узимку скорочується виробництво в домогосподарствах, що призводить до дефіциту та зростання вартості, тоді як у періоди надлишкової пропозиції ціни швидко знижуються.

Другим важливим чинником є собівартість виробництва, зокрема витрати на корми та енергоресурси. За словами експертки, корми формують до 60–70% загальних витрат, тому будь-які зміни цін на зерно або енергію оперативно відображаються на ринку.

Ще одним фактором є експортна активність. У разі збільшення зовнішніх поставок частина продукції спрямовується за кордон, що тимчасово скорочує внутрішню пропозицію та може впливати на ціни. Експерти підкреслюють, що ринок яєць є дуже чутливим до змін попиту й пропозиції, а через короткий виробничий цикл навіть незначні коливання швидко призводять до помітних змін вартості.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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