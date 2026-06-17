Российская армия атаковала Запорожье: есть погибший и раненые, поврежден жилой дом и университет (фото, видео)

Вечером 16 июня русские войска нанесли пять ударов по Запорожью. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Повреждения получили жилой дом, торговый центр и здание учебного заведения.

О последствиях обстрела сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ГУ Национальной полиции в Запорожской области. По словам Федорова, после попаданий возникли пожары в жилом доме и на территории торгового центра.

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Также под удар попал Запорожский Национальный университет. В здании учебного заведения выбиты окна и поврежден фасад.

Первоначально сообщалось о меньшем количестве пострадавших, однако по состоянию на 00:30 число раненых выросло до семи человек. На местах попаданий работали спасатели, медики и правоохранители, которые ликвидировали последствия атаки и оказывали помощь пострадавшим.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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