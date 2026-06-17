Російська армія атакувала Запоріжжя: є загиблий та поранені, пошкоджено житловий будинок та університет (фото, відео)

Увечері 16 червня російські війська завдали п’ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Пошкоджень зазнали житловий будинок, торговельний центр та будівля навчального закладу.

Про наслідки обстрілу повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ГУ Національної поліції в Запорізькій області. За словами Федорова, після влучань виникли пожежі в житловому будинку та на території торговельного центру.

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Також під удар потрапив Запорізький національний університет. У будівлі навчального закладу вибито вікна та пошкоджено фасад.

Спочатку повідомлялося про меншу кількість постраждалих, однак станом на 00:30 число поранених зросло до семи осіб. На місцях влучань працювали рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовували наслідки атаки та надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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