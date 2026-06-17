G7 увеличит поставки Украине систем ПВО: подробности

Лидеры стран "Группы семи" договорились об усилении поддержки Украины, в частности путем увеличения поставок систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Также они заявили о готовности рассмотреть возможность передачи лицензий, позволяющих производить соответствующие вооружения непосредственно на территории Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7. В документе подчеркивается постоянная солидарность с украинским народом на фоне регулярных российских атак по критической инфраструктуре и объектам культурного наследия. В G7 отметили устойчивость Украины и положительную динамику действий сил обороны на фронте в последние месяцы.

Главные истории дня

Читайте также: Москва примет план Евротройки или ей придется говорить с Европятеркой

Отдельно лидеры заявили о намерении активизировать поддержку, чтобы ускорить этот "новый импульс", в частности, за счет увеличения поставок средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия. Также в заявлении говорится о готовности рассмотреть предоставление соответствующих лицензий для наращивания оборонного производства в Украине.

Кроме того, страны Семерки согласились усилить поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимнего периода. Отдельным пунктом предусмотрено усиление экономического давления на Россию, в частности, из-за расширения санкций против ее нефтегазового сектора.

Напомним, сенат США одобрил увеличение безопасности помощи Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!