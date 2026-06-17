Хрустящая закуска на зиму: рецепт маринованных огурцов с кабачками
Маринованные огурцы с кабачками — простая и вкусная заготовка на зиму, не требующая стерилизации. Овощи дважды заливают кипятком, затем горячим маринадом с солью, сахаром и уксусом.
Благодаря специям, чесноку и хрену консервация получается ароматной, хрустящей и с приятной пикантностью. Об этом пишет Shuba.
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Что следует знать перед приготовлением
В этой закатке сочетаются целые огурцы и нежные кружки кабачков. Особый вкус добавляют листья хрена, укроп, чеснок, зерновая горчица, кориандр, лавровый лист, гвоздика и перец. Вместо стерилизации используется метод двойной горячей заливки, позволяющий сохранить упругими овощами и сократить время приготовления.
Для литровой банки понадобится примерно 600 г овощей – поровну огурцов и кабачков.
Ингредиенты
Для овощной закатки:
- огурцы – 300 г;
- кабачки – 300 г;
- листья хрена – 10 г;
- укроп – 10 г;
- чеснок - 3 зубчика;
- перец чили – небольшой кусочек;
- лавровый лист - 1-2 шт.;
- зерновая горчица - ¼ ч. л.;
- семена кориандра - ¼ ч. л.;
- гвоздика – 2 бутона;
- душистый перец – несколько горошин;
- черный перец горошком – 6 шт.
Для маринада:
- сахар - 50 г;
- каменная соль - 16 г;
- уксус 9% - 33 мл.
Способ приготовления
Сначала залейте огурцы холодной водой и оставьте примерно на час. Это поможет сделать их более хрустящими после маринования.
Банки тщательно вымойте, обдайте кипятком и высушите. Крышки также ошпарьте горячей водой.
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. У огурцов срежьте кончики.
На дно банки выложите часть укропа, полоски хрена, один измельченный зубчик чеснока, лавровый лист, гвоздику, горчицу, кориандр и немного перца.
Плотно заполните банку овощами, чередуя огурцы и кабачки. Сверху добавьте оставшуюся зелень, чеснок, чили и специи.
Залейте содержимое банки кипятком в самый верх, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. После этого воду слейте и повторите еще раз.
После второй заливки слейте воду в кастрюлю. В банке добавьте соль, сахар и уксус. Воду доведите до кипения и сразу залейте ею овощи до краев.
Банку герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.
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Маринованные огурцы с кабачками прекрасно подходят с картофелем, мясными блюдами или как самостоятельная закуска на праздничном или повседневном столе.
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