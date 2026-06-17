Топливный кризис в России: жесткие ограничения охватили большинство регионов страны и временно оккупированные территории - СМИ

В большинстве регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины вводятся ограничения на продажу горючего на фоне его дефицита, возникшего после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В настоящее время лимиты на отпуск горючего для частного транспорта действуют в 53 регионах РФ и на оккупированных территориях.

Об этом пишет российское издание The Bell В 18 регионах России, а также в Крыму, Херсонщине, Запорожье, Донбассе и Луганщине водителям разрешают либо заправить не более 50 литров горючего, либо только один полный бак.

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Еще в 11 регионах страны фиксируется острый дефицит бензина на большинстве автозаправок, хотя официальные ограничения по объемам продаж там пока не введены. В то же время, крупные российские нефтяные компании, в частности "Роснефть", "Башнефть" и ТНК, полностью запретили продажу бензина в канистры по всей территории РФ.

Как отмечает The Bell, ситуация на топливном рынке накалилась на фоне снижения добычи и переработки нефти. В мае российская нефтедобыча упала до годового минимума из-за усиления атак беспилотников на НПЗ. По данным Reuters, в конце месяца ряд крупных предприятий в центральной части России был вынужден либо сократить, либо полностью остановить работу.

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Всего в мае украинские дроны атаковали 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Некоторые предприятия, в частности Ярославский НПЗ и заводы "Лукойла" в Нижнем Новгороде и Перми, получили повторные удары. Аналитики Bloomberg оценивают падение переработки на уровне около 13% или примерно 700 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении – это самое значительное сокращение с начала полномасштабной войны.

Несмотря на это, экспорт сырой нефти из России не снизился и даже обеспечил дополнительные поступления в бюджет благодаря высоким мировым ценам. В то же время, эксперты объясняют, что это лишь подчеркивает проблемы с внутренней переработкой, поскольку излишки нефти внутри страны фактически негде сохранять.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, заявил, что Россию необходимо принуждать к завершению войны, а украинское дальнобойное оружие является одним из ключевых инструментов такого давления.

Напомним, дроны атаковали Москву, пылает крупнейший НПЗ столицы.

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