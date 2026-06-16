Могут ли военного, пригодного к службе в тыловых подразделениях, направить на передовой ответ юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой граждане после прохождения военно-врачебной комиссии получают заключение о пригодности к службе. Лица с хроническими заболеваниями, как правило, могут быть направлены в тыловые подразделения обеспечения.

В то же время военнослужащие, которые служат в тылу, при определенных условиях могут перейти к боевым частям. Об этом сообщается на юридическом портале b2bconult.

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К юристам обратился военный, которого ВЛК сочла годным к службе в подразделениях обеспечения. Пока он проходит службу в тыловой части, однако хотел бы по собственному желанию перевестись в боевое подразделение на передовую.

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Как объяснила юрист адвокатского бюро Олега Романенко Неля Романенко, такая возможность действительно существует, но окончательное решение зависит от командования части. Она отметила, что законодательство не устанавливает четких критериев, по которым определяется целесообразность такого перевода, поэтому решающим является согласование командира.

По словам юриста, в случаях, когда военнослужащий имеет вывод ВЛК об ограниченной пригодности, следует аргументировать, что новая должность будет больше соответствовать его физическому состоянию и позволит эффективнее использовать его в армии. Она также уточнила, что аналогичные правила действуют и при переводе в другую воинскую часть.

К тыловым подразделениям, согласно действующему законодательству, относятся части обеспечения, учебные центры, территориальные центры комплектования, а также военные учебные заведения.

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