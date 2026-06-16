Не только потребляет лишнюю электроэнергию: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Во многих современных квартирах и домах розетки практически постоянно заняты зарядными устройствами для телефонов, ноутбуков и другой электроники. Многие люди оставляют адаптеры подключенными к сети даже тогда, когда ими не пользуются.

Впрочем, специалисты отмечают: в некоторых случаях зарядные устройства следует отсоединять от розетки во избежание лишних рисков. Об этом пишет Hlc.hu.

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Эксперт по энергетике и руководитель Suntrek Solar Итан Хайн объясняет, что отключение зарядных устройств после использования помогает не только сократить потребление электроэнергии, но и защитить технику от возможных перепадов напряжения и перегрева.

Одной из основных причин является опасность скачков напряжения в электросети. Такие колебания могут повредить чувствительные электронные компоненты. Источником проблем могут быть не только грозы или удары молнии, но и повышенная нагрузка на энергосистему из-за роста потребления электроэнергии.

Особое внимание специалисты обращают на пожарную безопасность. Адаптеры, постоянно находящиеся под напряжением, иногда могут перегреваться. Наибольший риск представляют дешевые или некачественные зарядные устройства, не имеющие должной защиты от короткого замыкания и перегрева. В таких случаях растет вероятность возгорания.

Кроме того, даже без подключенного гаджета зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию. Это явление известно как "фантомное" или скрытое потребление. Современные адаптеры обычно используют от 0,1 до 0,5 ватта в час, и хотя для одного устройства почти незаметно, большое количество постоянно подключенных зарядок может влиять на общие затраты электроэнергии.

Регулярное отключение адаптеров также положительно сказывается на сроке службы. Меньшая нагрузка на внутренние компоненты и отсутствие постоянного нагрева помогают дольше сохранять их работоспособность.

В то же время, не все устройства нужно обязательно вынимать из розетки. Постоянное питание необходимо для отдельных систем безопасности, элементов умного дома, видеодомофонов, медицинского оборудования и других устройств, работа которых зависит от непрерывного электроснабжения.

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Зарядные устройства для смартфонов, ноутбуков, больших аккумуляторов, электровелосипедов, электросамокатов, гиробордов и другой техники с емкими батареями рекомендуют отключать сразу после завершения зарядки.

Эксперты также советуют не оставлять без присмотра какие-либо приборы, выделяющие тепло во время работы. К ним относятся плойки, выпрямители для волос, электрические одеяла, обогреватели и другие подобные устройства. После использования их следует сразу отсоединять от сети.

Как отмечает Итан Хайн, в электротехнике действует простое правило: любое устройство, производящее или излучающее тепло, потенциально может представлять пожарную опасность, поэтому требует особого внимания во время эксплуатации.

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