Ожидается до 36 градусов тепла: какие регионы Украины накроет адская жара

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое потепление, которое уже с выходных перерастет в сильную жару. Температура начнет расти с пятницы, 26 июня, а будет преимущественно сухая погода.

Об этом сообщает синоптики Наталья Диденко. В пятницу в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируется. Лишь местами возможны кратковременные дожди с грозами на востоке страны, а также локально в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

Главные истории дня

Самые высокие температуры ожидаются на западе Украины, где воздух прогреется до +28…+34 °C. На юге будет около +30 °C, в большинстве других областей — комфортные +24…+29 °C. В Киеве осадков не предполагается, дневная температура составит +26…+27°C.

Читайте также: Грозы, град и до 27 градусов тепла: когда в Украину придет летняя жара

Существенное усиление жары начнется уже с выходных из-за поступления горячих воздушных масс с запада Европы. Первыми под влияние высоких температур попадут западные области, а в воскресенье жара охватит почти всю территорию страны. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +32…+37 °C, а местами могут быть еще более высокие значения.

По данным синоптиков, накануне Украина будет еще находиться под влиянием более умеренной погоды. Так, 25 июня по стране прогнозируют преимущественно облачность с прояснениями: ночью +12…+20 °C, днем +24…+29 °C, на юге и западе — до +32 °C. Лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

Однако уже в конце недели погодная ситуация резко изменится. По прогнозам Укргидрометцентра, в Украину поступит мощная европейская волна жары, связанная с раскаленными воздушными массами с юга Европы. В субботу аномально высокие температуры свыше +35 ° C сначала охватят запад, а с воскресенья распространятся на север, центр и восток. Специалисты отмечают, что жара в Украине будет смягчена по сравнению с южной Европой, поскольку воздушная масса частично потеряет интенсивность во время движения по континенту. Ожидаемые значения – в пределах +34…+36 °C.

В то же время в странах Западной Европы уже фиксируют экстремальную жару, вызванную атмосферным блоком "Омега". Во Франции температура достигала более +44 °C, что привело к серьезным последствиям: человеческим жертвам, перебоям в энергосистеме, ограничениям в работе транспорта и массовым закрытиям общественных учреждений. Подобные погодные аномалии также затронули Италию, Испанию и Великобританию.

Напомним, Европу накрыла адская жара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!