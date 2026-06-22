Європу накрила пекельна спека: синоптик відповіла, чи загрожує вона Україні

Наступного тижня значну частину Західної Європи накриє хвиля сильної спеки, однак до України вона не дійде. Найвищі температури очікуються у Франції та Іспанії, де повітря місцями прогріватиметься до понад +40°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Загалом спека охопить майже всю Європу, за винятком скандинавських країн. Тим, хто подорожує або перебуває за межами України, вона радить заздалегідь подбати про захист від високих температур.

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Водночас, як зазначила Діденко, в Україну ця хвиля спеки не зайде — вона "зупиниться біля кордонів". Погода в Україні найближчим часом залишатиметься відносно комфортною. У понеділок, 22 червня, у більшості регіонів прогнозується температура повітря в межах +25…+29°C, місцями — до +30°C за умови активного сонця.

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Короткочасні дощі з грозами можливі у західних і північних областях, на Черкащині та Полтавщині, а ввечері — на Харківщині. На решті території опадів не очікується. У Києві завтра прогнозується тепла, подекуди спекотна погода з температурою до +30°C. У столиці також можливі короткочасні дощі та грози, які за високої температури можуть швидко переходити у сильні зливи.

За словами синоптикині, наразі Україну сильна західноєвропейська спека не зачепить.

Нагадаємо, ми вже писали, коли в Україну прийде літня спека.

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