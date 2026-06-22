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Европу накрыла адская жара: синоптик ответила, угрожает ли она Украине

Цихоцкая Мария

Европу накрыла адская жара: синоптик ответила, угрожает ли она Украине
Значительную часть Западной Европы накроет волна сильной жары.

На следующей неделе большую часть Западной Европы накроет волна сильной жары, однако до Украины она не дойдет. Самые высокие температуры ожидаются во Франции и Испании, где воздух будет прогреваться до +40°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В общей сложности жара охватит почти всю Европу, за исключением скандинавских стран. Тем, кто путешествует или находится за пределами Украины, она советует заранее позаботиться о защите от высоких температур.

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В то же время, как отметила Диденко, в Украине эта волна жары не зайдет — она остановится у границ. Погода в Украине в ближайшее время будет оставаться относительно комфортной. В понедельник, 22 июня, в большинстве регионов прогнозируется температура воздуха в пределах +25…+29°C, местами — до +30°C при активном солнце.

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Кратковременные дожди с грозами возможны в западных и северных областях, в Черкасской и Полтавской областях, а вечером - в Харьковской области. На остальной территории осадков не ожидается. В Киеве завтра прогнозируется теплая, иногда жаркая погода с температурой до +30°C. В столице возможны кратковременные дожди и грозы, которые при высокой температуре могут быстро переходить в сильные ливни.

По словам синоптикини, сейчас Украину сильная западноевропейская жара не коснется.

Напомним, мы уже писали, когда в Украину придет летняя жара.

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