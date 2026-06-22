Европу накрыла адская жара: синоптик ответила, угрожает ли она Украине

На следующей неделе большую часть Западной Европы накроет волна сильной жары, однако до Украины она не дойдет. Самые высокие температуры ожидаются во Франции и Испании, где воздух будет прогреваться до +40°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В общей сложности жара охватит почти всю Европу, за исключением скандинавских стран. Тем, кто путешествует или находится за пределами Украины, она советует заранее позаботиться о защите от высоких температур.

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В то же время, как отметила Диденко, в Украине эта волна жары не зайдет — она остановится у границ. Погода в Украине в ближайшее время будет оставаться относительно комфортной. В понедельник, 22 июня, в большинстве регионов прогнозируется температура воздуха в пределах +25…+29°C, местами — до +30°C при активном солнце.

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Кратковременные дожди с грозами возможны в западных и северных областях, в Черкасской и Полтавской областях, а вечером - в Харьковской области. На остальной территории осадков не ожидается. В Киеве завтра прогнозируется теплая, иногда жаркая погода с температурой до +30°C. В столице возможны кратковременные дожди и грозы, которые при высокой температуре могут быстро переходить в сильные ливни.

По словам синоптикини, сейчас Украину сильная западноевропейская жара не коснется.

Напомним, мы уже писали, когда в Украину придет летняя жара.

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