Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право
В Украине социально уязвимые категории населения и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить финансовую поддержку благотворительных организаций. В частности, речь идет о помощи от ГФУ в партнерстве с UCHA.
Об этом сообщает information hub. Размер выплаты составляет 3600 гривен и назначается гражданам, отвечающим определенным критериям. Эти средства направлены на покрытие базовых потребностей – временное жилье, продукты питания и средства личной гигиены.
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В целом помощь оказывается на каждого члена семьи: по 3600 грн. на человека, которое за три месяца может составлять до 10 800 грн. на семью.
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Кто может получить выплату
Подать заявку на помощь могут:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, пострадавшие в результате войны;
- люди, вернувшиеся к месту жительства после эвакуации в другие регионы;
- одинокие граждане;
- одинокие родители;
- пожилые люди;
- многодетные семьи.
Как оформить помощь
Регистрация производится онлайн. Лица, отвечающие критериям, могут заполнить специальную форму по ссылке (указывается организаторами программы).
После подачи заявки ее рассматривают представители организации. В случае положительного решения с заявителем связываются с целью дальнейшего оформления выплат.
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