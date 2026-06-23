'Время не на стороне Москвы', – представитель США в ООН заявил о поддержке Украины

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негри подтвердил поддержку Украины со стороны Вашингтона и призвал Россию вернуться в переговорный процесс для достижения мирного соглашения. По его словам, дальнейшее затягивание войны не отвечает интересам Москвы.

Об этом американский дипломат заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает " Укринформ ". Негри подчеркнул, что США и дальше твердо поддерживают украинский народ в борьбе за свободу, независимость и суверенитет. Он также осудил российские удары по гражданской инфраструктуре и объектам культурного наследия, в частности, атаки на территорию Киево-Печерской лавры.

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Представитель США подчеркнул, что война длится слишком долго и ее необходимо завершить по пути дипломатии.

Ссылаясь на позицию президента США Дональда Трампа, озвученную на саммите G7, Негри заявил, что Россия должна как можно быстрее согласиться на мирное урегулирование. "Россия должна заключить сделку. Время работает не в ее пользу", — отметил дипломат.

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Он также обратил внимание на значительные потери российской армии, которые, по его словам, ежемесячно составляют около 40 тысяч убитых и раненых военных. Кроме того, Негри отметил сложную экономическую ситуацию в России, в то время как Украина продолжает внедрять новейшие технологии и инновационные решения на поле боя.

В заключение он подчеркнул, что единственным путем до прекращения войны остаются переговоры и дипломатические усилия. "Дальнейшее кровопролитие не разрешит конфликт. Только дипломатия способна положить конец этим бессмысленным потерям человеческих жизней", — подчеркнул представитель США.

Напомним, постпред Украины в ООН предупредил о вероятности вовлечения Беларуси в войну.

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