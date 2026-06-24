Атака дронів на Севастополь: уражено Балаклавську ТЕС, у місті повний блекаут (фото)

У тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників виникли масштабні перебої з електропостачанням. За інформацією місцевих жителів і моніторингових ресурсів, протягом ночі в різних районах Криму лунали потужні вибухи.

Про повне знеструмлення міста повідомили гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, Telegram-канал "Крымский ветер". Однією з головних цілей атаки, за попередніми даними, стала Балаклавська ТЕС у Севастополі — один із ключових енергетичних об’єктів півострова. "Унаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру місто тимчасово залишилося без електрики", — повідомив Развожаєв у Telegram.

Головні історії дня

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Водночас він закликав жителів зберігати спокій та заявив, що місто впорається з наслідками інциденту. Також окупаційна влада рекомендувала мешканцям економно використовувати заряд мобільних пристроїв. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень на Балаклавській теплоелектростанції та працюють над відновленням енергопостачання.

Крім Севастополя, вибухи вночі також фіксувалися в районах Бахчисарая, Керчі та поблизу гори Ай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція радіотехнічного підрозділу Повітряно-космічних сил РФ. Також надходять повідомлення про вибухи та займання поблизу теплоелектростанції в Сімферополі.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!