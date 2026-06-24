Атака дронов на Севастополь: поражена Балаклавская ТЭС, в городе полный блекаут (фото)

В временно оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников возникли масштабные перебои с электроснабжением. По информации местных жителей и мониторинговых ресурсов, ночью в разных районах Крыма раздавались мощные взрывы.

О полном обесточивании города сообщили гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, Telegram-канал " Крымский ветер ". Одной из главных целей атаки, по предварительным данным, стала Балаклавская ТЭС в Севастополе – один из ключевых энергетических объектов полуострова. "В результате атаки на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электричества", - сообщил Развожаев в Telegram.

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В то же время, он призвал жителей сохранять спокойствие и заявил, что город справится с последствиями инцидента. Также оккупационные власти рекомендовали жителям экономно использовать заряд мобильных устройств. Специалисты оценивают масштабы повреждений на Балаклавской теплоэлектростанции и работают над восстановлением энергоснабжения.

Кроме Севастополя, взрывы ночью также фиксировались в районах Бахчисарая, Керчи и вблизи горы Ай-Петри, где находится радиолокационная станция радиотехнического подразделения Воздушно-космических сил РФ. Также поступают сообщения о взрывах и возгораниях вблизи теплоэлектростанции в Симферополе.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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