Смачно, як у бабусі: рецепт квашеної капусти на зиму

Цей рецепт традиційно передається з покоління в покоління. Для приготування потрібен простий набір продуктів: білокачанна капуста, морква, кам’яна сіль, перець горошком і лавровий лист.

Уже через 3–5 днів закуску можна куштувати. Рецептом поділився портал Shuba.

Головні історії дня

Особливості приготування

Квашена капуста у власному соку виходить хрумкою та щільною. Для ідеального результату капусту краще тонко нашаткувати — зручно це робити за допомогою шатківниці. Моркву додають натертою та змішують із капустою. Спеції — лавровий лист і перець горошком — рекомендують класти на дно банки, а не змішувати з основною масою.

Під час бродіння капусту слід кілька разів на день проколювати дерев’яною шпажкою до дна, щоб виходив зайвий газ. Найшвидше вона готова вже за 3 дні, якщо стоїть у теплому приміщенні. Важливий нюанс — сіль має бути саме кам’яна, не йодована, інакше процес квашення може порушитися.

Інгредієнти (на 1 кг капусти)

капуста білокачанна — 1 кг

морква — 80 г

сіль кам’яна — 20 г

лавровий лист — 2 шт.

перець чорний горошком — 5 шт.

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Як приготувати

Капусту промийте, обсушіть і розріжте на частини. Тонко нашаткуйте її та перекладіть у велику миску. Моркву очистіть і натріть на великій тертці, додайте до капусти. Всипте сіль і добре перемішайте, злегка приминаючи руками, щоб з’явився сік. На дно чистої банки покладіть лавровий лист і перець горошком. Щільно утрамбуйте капусту, викладаючи її шарами. Поставте банку в глибоку тарілку, щоб сік міг стікати, і накрийте нещільною кришкою. Залиште кваситися на 3–6 днів залежно від температури в приміщенні. Після завершення бродіння закрийте банку капроновою кришкою та зберігайте готову капусту в прохолодному місці.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!