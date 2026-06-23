'Наше терпіння не безмежне' - Мельник в ООН попередив про зміну підходів України

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Київ може переглянути свої підходи, якщо Рада Безпеки ООН і надалі не демонструватиме рішучої реакції на російську агресію. За словами Мельника, протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Радбез ухвалити резолюцію щодо повного та безумовного припинення вогню, однак ці ініціативи так і не отримали належної підтримки.

Про це дипломат сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Водночас він наголосив, що Україна й надалі залишається відкритою до прямих переговорів із Росією, якщо їхньою метою буде досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН.

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Разом із тим дипломат застеріг, що можливості для очікування не є безмежними. "Наше терпіння має межі. Раді Безпеки варто замислитися, як довго можна дотримуватися підходу "зачекаємо і побачимо". Якщо така позиція збережеться, Україна може переглянути свої подальші дії", — заявив Мельник.

Також він зазначив, що навіть потужна система протиповітряної оборони навколо Москви вже не гарантує захисту військових об’єктів, а наслідки війни, розв’язаної Кремлем, дедалі більше відчуваються на території самої Росії.

Наприкінці виступу Мельник звернувся до представника РФ із закликом припинити окупацію українських земель. Він наголосив, що Росії не вдасться втримати захоплені території, та закликав російські війська залишити Україну.

Нагадаємо, Мадяр похизувався тим, що прибрав із підсумкового документа саміту ЄС пункт про прискорений вступ України.

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