Яка категорія українців отримає 650 гривень надбавки до пенсії

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові державні виплати та пільги. Серед них — щомісячні надбавки, гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення, а також право на дострокове оформлення пенсії.

Про те, хто може отримувати доплату у 647 гривень щомісяця і які ще гарантії передбачені законодавством, повідомляє видання Новини.LIVE. Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на щомісячну надбавку у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком.

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З урахуванням того, що у 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн, розмір такої доплати дорівнює 647 грн щомісяця. Окрім цього, ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни отримують додаткову щомісячну цільову допомогу — 40 гривень.

Держава також встановлює мінімальні гарантії для захисників, яким інвалідність була встановлена через бойові дії. У 2026 році мінімальний розмір такої пенсії становить 6 197 грн, тоді як роком раніше він був нижчим — 5 528 грн. Ще однією гарантією є збереження пенсійних виплат у разі повторного проходження служби. Якщо пенсіонер-ветеран знову мобілізується або підписує контракт із ЗСУ, виплати не припиняються. Після завершення служби Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсії з урахуванням набутого стажу та вислуги років.

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У якому віці учасники бойових дій можуть вийти на пенсію

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. У 2026 році чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років за умови не менше 20 років стажу. Для оформлення пенсії та отримання передбачених доплат необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж, посвідчення УБД та інші підтверджувальні довідки.

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