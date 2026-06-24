Какая категория украинцев получит 650 гривен надбавки к пенсии

В Украине некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные государственные выплаты и льготы. Среди них ежемесячные надбавки, гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения, а также право на досрочное оформление пенсии.

О том, кто может получать доплату в 647 гривен ежемесячно и какие гарантии предусмотрены законодательством, сообщает издание Новости.LIVE. Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на ежемесячную надбавку в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту.

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С учетом того, что в 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн, размер такой доплаты равен 647 грн ежемесячно. Кроме того, ветераны войны и лица с инвалидностью в результате войны получают дополнительную ежемесячную целевую помощь — 40 гривен.

Государство также устанавливает минимальные гарантии для защитников, которым инвалидность была установлена из-за боевых действий. В 2026 году минимальный размер такой пенсии составляет 6197 грн, тогда как годом ранее он был ниже — 5528 грн. Еще одной гарантией является сохранение пенсионных выплат при повторном прохождении службы. Если пенсионер-ветеран снова мобилизуется или подписывает контракт с ВСУ, выплаты не прекращаются. После завершения службы Пенсионный фонд производит перерасчет пенсии с учетом приобретенного стажа и выслуги лет.

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В каком возрасте участники боевых действий могут выйти на пенсию

Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию. В 2026 году мужчины могут оформить ее с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины — с 50 лет при условии не менее 20 лет стажа. Для оформления пенсии и получения предусмотренных доплат необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. Следует предоставить паспорт, идентификационный код, документы о стаже, удостоверения УБД и другие подтверждающие справки.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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