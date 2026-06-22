В Україні дешевшає популярна ягода: скільки коштує

В Україні стрімко знижуються гуртові ціни на черешню: порівняно з минулим роком вони впали на 25–30% і нині коливаються в межах 70–150 гривень за кілограм. Експерти не виключають, що здешевлення триватиме й надалі, особливо на початку липня.

Водночас у роздрібних мережах цінова ситуація залишається неоднорідною: звичайну черешню продають приблизно по 139–150 гривень за кілограм, тоді як преміальні сорти можуть коштувати майже 400 гривень. Як пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, на зниження цін вплинула сукупність чинників.

Головні історії дня

ринок активно насичується українською черешнею нового врожаю, що збільшує пропозицію. Додатковий тиск створює імпортна продукція, яка одночасно присутня на прилавках і посилює конкуренцію. Важливу роль відіграють і властивості самої ягоди: черешня швидко втрачає товарний вигляд і має короткий термін реалізації, тому продавці змушені оперативно знижувати ціну, щоб уникнути втрат.

Початок літа для виробників був непростим через дощову погоду, яка частково вплинула на ранній урожай і зробила ягоди більш вразливими до псування. Втім, це не змінило загальної тенденції на ринку.

Наразі українські господарства нарощують обсяги збору ранніх сортів, і пропозиція щодня зростає. Саме надлишок продукції залишається головним фактором, що тисне на ціни та робить черешню доступнішою.

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Чи подешевшає черешня ще більше

За прогнозами експертів, нинішнє зниження цін не є остаточним. Найбільше здешевлення очікується на початку липня, коли ринок увійде в пік сезону, а пропозиція української ягоди буде максимальною.

Якщо погодні умови залишаться стабільними, конкуренція між продавцями може посилитися, що додатково знизить вартість черешні.

На старті сезону значну частку імпорту забезпечувала Греція. Також на ринку представлена іспанська черешня, яка традиційно коштує дорожче. Серед інших постачальників — Молдова, Туреччина та Узбекистан. Водночас частка української продукції поступово зростає, що також сприяє зниженню цін.

Ціни в супермаркетах

Попри здешевлення на гуртовому ринку, у роздробі вартість черешні суттєво відрізняється залежно від мережі. За даними моніторингу, найдоступніші ціни такі:

"Сільпо" — від 139 грн/кг

Varus — близько 199 грн/кг

Auchan — до 349 грн/кг

Різниця між звичайними та преміальними позиціями в магазинах може сягати кількох сотень гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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