В Украине дешевеет популярная ягода: сколько стоит

В Украине резко снижаются оптовые цены на черешню: по сравнению с прошлым годом они упали на 25–30% и сейчас колеблются в пределах 70–150 гривен за килограмм. Эксперты не исключают, что удешевление будет продолжаться и дальше, особенно в начале июля.

В то же время в розничных сетях ценовая ситуация остается неоднородной: обычную черешню продают примерно по 139–150 гривен за килограмм, тогда как премиальные сорта могут стоить около 400 гривен. Как пояснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, на понижение цен повлияла совокупность факторов.

Главные истории дня

рынок активно насыщается украинской черешней нового урожая, что увеличивает предложение. Дополнительное давление создает импортная продукция, одновременно присутствующая на прилавках и усиливающая конкуренцию. Важную роль играют и свойства самой ягоды: черешня быстро теряет товарный вид и имеет короткий срок реализации, поэтому продавцы вынуждены оперативно снижать цену во избежание потерь.

Начало лета для производителей было непростым из-за дождливой погоды, которая частично повлияла на ранний урожай и сделала ягоды более уязвимыми к порче. Впрочем, это не изменило общую тенденцию на рынке.

Пока украинские хозяйства наращивают объемы сбора ранних сортов, и предложение ежедневно растет. Именно избыток продукции остается главным фактором, который оказывает давление на цены и делает черешню более доступной.

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Подешевеет ли черешня еще больше

По прогнозам экспертов, нынешнее снижение цен не окончательно. Наибольшее удешевление ожидается в начале июля, когда рынок войдет в пик сезона, а предложение украинской ягоды будет максимальным.

Если погодные условия останутся стабильными, конкуренция между продавцами может усилиться, что дополнительно снизит стоимость черешни.

На старте сезона значительную часть импорта обеспечивала Греция. Также на рынке представлена испанская черешня, которая традиционно стоит дороже. Среди других поставщиков – Молдова, Турция и Узбекистан. В то же время, доля украинской продукции постепенно растет, что также способствует снижению цен.

Цены в супермаркетах

Несмотря на удешевление на оптовом рынке, в рознице стоимость черешни существенно отличается в зависимости от сети. По данным мониторинга, самые доступные цены следующие:

"Сельпо" – от 139 грн/кг

Varus - около 199 грн/кг

Auchan - до 349 грн/кг

Разница между обычными и премиальными позициями в магазинах может достигать нескольких сотен гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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