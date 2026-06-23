На Україну суне холодний атмосферний фронт: якою буде погода у вівторок

У вівторок, 23 червня, погодні умови в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт, який принесе до більшості регіонів короткочасні дощі та грози. Подекуди можливі поривчастий вітер і шквали.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, фронт уже наближається до території країни та протягом дня перетинатиме Україну. У зв’язку з цим у багатьох областях прогнозуються нестійкі погодні умови з опадами та грозовою активністю.

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Водночас у північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині вдень дощі поступово припиняться, а небо почне прояснюватися. Температура повітря по країні становитиме від +24 до +29 градусів. У південних та південно-східних областях буде спекотніше — стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 градусів.

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У Києві дощі з грозами прогнозуються вночі та ввечері напередодні, тоді як удень 23 червня істотних опадів не очікується. Після спекотної погоди з температурою близько +30 градусів у столиці стане дещо прохолодніше — до +27 градусів.

Діденко також попередила, що зміна повітряних мас може позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Зокрема, можливі перепади артеріального тиску та головний біль. Тим часом у країнах Західної Європи зберігатиметься хвиля сильної спеки. У багатьох регіонах температура повітря досягатиме +32...+39 градусів, а місцями може перевищити позначку у +40 градусів.

Нагадаємо, Європу накрила пекельна спека.

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