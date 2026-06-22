В окупованому Криму пролунали вибухи: під удар потрапили будівля ФСБ рф та Таврійська ТЕС (фото, відео)

В окупованому Криму в неділю ввечері та в ніч проти понеділка фіксували серію вибухів, а місцеві Telegram-канали повідомляли про ймовірні удари по об’єктах російських силовиків і енергетичній інфраструктурі. Також місцеві жителі писали про звуки вибухів і стрілянини у Феодосії, Севастополі та низці інших населених пунктів.

За даними пабліків "Кримський вітер", "Атеш" та інших джерел, вибухи чули в різних частинах півострова. Зокрема, в Армянську повідомлялося про сильні вибухи та пожежу в районі залізничного вокзалу. Згодом у соцмережах з’явилася інформація про перебої з електропостачанням у різних районах Криму, зокрема у Феодосії, Севастополі та Керчі. Увечері окупаційна влада оголосила про загрозу застосування безпілотників на території півострова.

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Пізніше "Кримський вітер" повідомив, що в Армянську, за його даними, був удар по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ, розташованій поблизу вокзалу. Після вибуху виникла пожежа, також фіксувалася детонація, ймовірно, боєприпасів. У місті, за словами очевидців, відчувався запах диму.

Окремо в мережі з’являлися повідомлення про атаку дронів на Таврійську ТЕС, яка раніше вже ставала ціллю ударів. Вранці в понеділок окупаційна влада також заявила про тимчасове перекриття Кримського мосту.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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