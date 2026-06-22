В оккупированном Крыму раздались взрывы: под удар попали здание ФСБ РФ и Таврическая ТЭС (фото, видео)

В оккупированном Крыму в воскресенье вечером и в ночь на понедельник фиксировали серию взрывов, а местные Telegram-каналы сообщали о возможных ударах по объектам российских силовиков и энергетической инфраструктуре. Также местные жители писали о звуках взрывов и стрельбы в Феодосии, Севастополе и ряде других населенных пунктов.

По данным пабликов " Крымский ветер ", "Атеш" и других источников, взрывы слышали в разных частях полуострова. В частности, в Армянске сообщалось о сильных взрывах и пожаре в районе железнодорожного вокзала. Впоследствии в соцсетях появилась информация о перебоях с электроснабжением в разных районах Крыма, в частности, в Феодосии, Севастополе и Керчи. Вечером оккупационные власти объявили об угрозе применения беспилотников на территории полуострова.

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Позже "Крымский ветер" сообщил, что в Армянске, по его данным, был удар по зданию пограничной службы ФСБ РФ, расположенному вблизи вокзала. После взрыва возник пожар, также фиксировалась детонация, вероятно, боеприпасов. В городе, по словам очевидцев, чувствовался запах дыма.

Отдельно в сети появлялись сообщения об атаке дронов на Таврическую ТЭС, ранее уже становившуюся целью ударов. Утром в понедельник оккупационные власти также заявили о временном перекрытии Крымского моста.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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