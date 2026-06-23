Чи має право ТЦК мобілізувати чоловіка у день оформлення броні: відповідь юриста

ТЦК призвав військовозобов’язаного в день, коли йому було оформлено бронювання на роботі. Два суди дійшли висновку, що такі дії суперечать законодавству, а військова частина не змогла довести їхню правомірність.

Про це пише sud.ua.Третій апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення першої інстанції, яким було скасовано наказ про мобілізацію працівника підприємства, що має статус критично важливого, а також наказ про його зарахування до складу військової частини. Окремо суд підтвердив необхідність постановки чоловіка на спеціальний військовий облік як заброньованої особи.

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Суть спору

Позивач працював на підприємстві, яке у червні 2024 року Міністерство енергетики визнало критично важливим для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. 6 серпня 2024 року роботодавець оформив йому бронювання, що передбачало відстрочку від мобілізації до 6 серпня 2025 року.

У той же день територіальний центр комплектування видав наказ про призов, а військова частина одразу зарахувала чоловіка до особового складу та призначила на посаду. Вважаючи мобілізацію незаконною через чинне бронювання, військовозобов’язаний звернувся до суду.

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Висновки першої інстанції

Суд встановив, що на момент призову діяла чинна відстрочка від мобілізації. У зв’язку з цим він визнав незаконним наказ ТЦК у частині призову, скасував наказ військової частини про зарахування до складу особового складу та зобов’язав ТЦК внести чоловіка до спеціального військового обліку як заброньованого.

Позиція апеляції

Військова частина оскаржила це рішення, стверджуючи, що призов був проведений у межах повноважень, а процедура мобілізації на момент видання наказу вже була завершена. Однак апеляційний суд погодився з попередніми висновками. Судді наголосили, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" заброньовані працівники не підлягають призову під час дії відстрочки.

У матеріалах справи були підтвердження чинного бронювання з 6 серпня 2024 року, зокрема відповідний наказ і дані з електронного військового обліку. Доказів скасування чи визнання недійсним бронювання відповідачі не надали. Суд також звернув увагу, що позивач повідомив ТЦК про наявне бронювання, а обов’язок перевірки таких даних покладається і на самі територіальні центри комплектування.

Рішення суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що наказ про призов був виданий із порушенням закону, оскільки на момент мобілізації діяла чинна відстрочка. Відтак наказ військової частини про зарахування до особового складу також визнано незаконним, адже він базувався на неправомірному рішенні ТЦК.

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