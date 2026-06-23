Имеет ли право ТЦК мобилизовать мужчину в день оформления брони: ответ юриста

ТЦК призвал военнообязанного в день, когда ему было оформлено бронирование на работе. Два суда пришли к выводу, что такие действия противоречат законодательству, а воинская часть не смогла доказать их правомерность.

Об этом пишет sud.ua. Третий апелляционный административный суд оставил в силе решение первой инстанции, которым был отменен приказ о мобилизации работника предприятия, имеющего статус критически важного, а также приказ о его зачислении в состав воинской части. Отдельно суд подтвердил необходимость постановки мужчины на специальный военный учет в качестве забронированного лица.

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Суть спора

Истец работал на предприятии, которое в июне 2024 Министерство энергетики признало критически важным для экономики и жизнеобеспечения населения в особый период. 6 августа 2024 года работодатель оформил ему бронирование, что предусматривало отсрочку от мобилизации до 6 августа 2025 года.

В тот же день территориальный центр комплектования издал приказ о призыве, а военная часть сразу причислила мужчину к личному составу и назначила на должность. Считая мобилизацию незаконной из-за действующего бронирования, военнообязанный обратился в суд.

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Выводы первой инстанции

Суд установил, что на момент призыва действовала отсрочка от мобилизации. В этой связи он признал незаконным приказ ТЦК в части призыва, отменил приказ воинской части о зачислении в состав личного состава и обязал ТЦК внести мужчину в специальный военный учет как забронированный.

Позиция апелляции

Военная часть обжаловала это решение, утверждая, что призыв был проведен в пределах полномочий, а процедура мобилизации к моменту издания приказа уже была завершена. Однако апелляционный суд согласился с предварительными выводами. Судьи подчеркнули, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированные работники не подлежат призыву во время отсрочки.

В материалах дела были подтверждения действующего бронирования с 6 августа 2024 года, в частности, соответствующий приказ и данные по электронному военному учету. Доказательств отмены или признания недействительным бронирование ответчики не предоставили. Суд также обратил внимание, что истец сообщил ТЦК об имеющемся бронировании, а обязанность проверки таких данных возлагается и на территориальные центры комплектования.

Решение суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что приказ о призыве был издан с нарушением закона, поскольку на момент мобилизации действовала отсрочка. Следовательно, приказ воинской части о зачислении в личный состав также признан незаконным, ведь он базировался на неправомерном решении ТЦК.

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