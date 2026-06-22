На головному заводі з переробки скрапленого газу у Катарі стався вибух: поранено 54 людини, ще 18 зникли безвісти (фото)

У Катарі в неділю стався вибух на одному з ключових підприємств із переробки зрідженого природного газу — комплексу Ras Laffan. За попередніми даними, постраждали 54 людини, ще 18 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на QatarEnergy та Міністерство внутрішніх справ Катару. Як уточнили в QatarEnergy, інцидент стався під час запуску виробничого процесу в промисловій зоні Рас-Лаффан. Вибух і подальша пожежа виникли на газорозподільному об’єкті Barzan. Пожежу вдалося локалізувати, для її гасіння були залучені аварійно-рятувальні служби.

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МВС Катару заявило, що всі постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, а пошуково-рятувальні роботи щодо 18 зниклих тривають. За даними відомства, причиною інциденту стала технічна несправність, при цьому витоку небезпечних речовин, який міг би становити загрозу для населення, не зафіксовано.

До пошуків залучено Катарську міжнародну пошуково-рятувальну групу та підрозділи цивільної оборони. У QatarEnergy наразі не уточнюють, чи спричинив вибух пошкодження інфраструктури заводу, який забезпечує постачання газу на внутрішній ринок країни.

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