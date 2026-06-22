На главном заводе по переработке сжиженного газа в Катаре произошел взрыв: ранены 54 человека, еще 18 пропали без вести (фото)

В Катаре в воскресенье произошел взрыв на одном из ключевых предприятий по переработке сжиженного газа - комплекса Ras Laffan. По предварительным данным, пострадали 54 человека, еще 18 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на QatarEnergy и Министерство внутренних дел Катара. Как уточнили в QatarEnergy, инцидент произошел при запуске производственного процесса в промышленной зоне Рас-Лаффан. Взрыв и последующий пожар возникли на газораспределительном объекте Barzan. Пожар удалось локализовать, для его гашения были привлечены аварийно-спасательные службы.

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МВД Катара заявило, что все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, а поисково-спасательные работы в отношении 18 пропавших продолжаются. По данным ведомства, причиной инцидента стала техническая неисправность, при этом утечка опасных веществ, которая могла бы представлять угрозу для населения, не зафиксирована.

К поискам привлечены Катарская международная поисково-спасательная группа и подразделения гражданской обороны. В QatarEnergy пока не уточняют, повлек ли взрыв повреждения инфраструктуры завода, который обеспечивает поставки газа на внутренний рынок страны.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

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