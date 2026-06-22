'Було досягнуто значного прогресу' — глава МЗС Ірану про переговори із США

Перший раунд переговорів між США та Іраном, який відбувся у Швейцарії за посередництва Катару та Пакистану, завершився помітним прогресом. Як заявив речник іранського МЗС Есмаїл Багаї, сторони обговорили ключові питання, необхідні для переходу до фінального етапу переговорів щодо всеосяжної угоди.

Серед тем — розморожування іранських активів за кордоном та надання винятків із санкцій для експорту іранської нафти. За його словами, під час зустрічей вдалося досягти "значного прогресу". Про це пише CNN.

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Крім того, представники США та Ірану погодилися щодо необхідності гарантувати безпечне судноплавство через Ормузьку протоку. Багаї також повідомив, що найближчим часом Катар і Пакистан оприлюднять документ із викладом досягнутих домовленостей. У спільній заяві посередників наголошується, що переговори проходили в конструктивній та позитивній атмосфері, а результати першого раунду оцінюються як обнадійливі.

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Сторони домовилися створити Комітет високого рівня, який здійснюватиме політичний контроль над переговорним процесом. Головні переговірники регулярно звітуватимуть перед цим органом і координуватимуть роботу спеціалізованих груп, що займатимуться питаннями ядерної програми, санкційної політики, а також моніторингом виконання майбутніх домовленостей і врегулюванням можливих суперечок.

Також було погоджено дорожню карту, яка передбачає досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні консультації з усіх напрямків триватимуть у Швейцарії до кінця поточного тижня. Окремо США та Іран підтримали створення спеціальної групи з деескалації за участю Лівану та за посередництва Катару і Пакистану. Її завданням стане сприяння припиненню бойових дій на ліванському напрямку.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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